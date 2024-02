Onde assistir a Águilas Doradas x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Atanasio Girardot; veja como acompanhar na TV e na internet

Águilas Doradas e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o São Paulo por 2 a 2 na última rodada do Paulistão, o RB Bragantino volta as atenções para a estreia da pré-Libertadores. Para o confronto, o técnico Pedro Caixinha segue sem contar com Juninho Capixaba, que foi liberado para resolver questões pessoais. Assim, Guilherme Lopes deve ser titular.

Do outro lado, o Águilas Doradas vem de vitória sobre o Millonarios por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Colombiano e fará a sua estreia na Libertadores. O clube apenas disputou a Copa Sul-Americana.

O duelo de volta da segunda fase está marcado para o próximo dia 27, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Botafogo e Aurora.

Prováveis escalações

Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Garavito, Joaquín Varela, Mateo Puerta e José Cuenú; Guillermo Celis e Víctor Moreno; Yélier Góez, Felipe Pardo e Jorge Ramos; Johan Caballero. Técnico: Hernán Gómez.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Guilherme Lipes; Raul e Jadsom; Lucas Evangelista, Helinho e Bruno Gonçalves; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Águilas Doradas

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Juninho Capixaba, por questões pessoais, não viajou para a Colômbia. Eduardo Santos, Luan Cândido, Nathan Camargo estão lesionados.

Quando é?