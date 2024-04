Onde assistir a ABC x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e Náutico entram em campo na tarde deste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar na estreia, o ABC terá o apoio de sua torcida para conquistar a primeira vitória na competição. Skilo e Walfrido estão no departamento médico e são ausências certas.

Do outro lado, o Náutico também iniciou a caminhada na Série C com um empate e, agora, quer somar os seus primeiros três pontos na competição. O Timbu tem todos os jogadores disponíveis para o duelo.

As equipes já se enfrentaram 27 vezes, com 12 vitórias do Náutico, sete do ABC, além de oito empates. No último confronto, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

ABC: Carlos Eduardo, Felipe Albuquerque, Wesley Santos, Richardson, Daniel, Manoel, Ruan, Erick, Gabriel, Adryan e Wallyson.

Náutico: Vagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Diego Matos, Sousa, Marco Antônio, Patrick Allan, Cléo Silva, Gustavo Maia e Paulo Sérgio.

Desfalques

ABC

Skilo e Walfrido estão no departamento médico.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Frasqueirão, Natal - RN

Arbitragem: Hieger Tulio Cardoso (árbitro), Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa (assistentes) e Jose Magno Teixeira do Nascimento (quarto árbitro)