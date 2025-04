Onde assistir a Vitória x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na zona do rebaixamento, com apenas um ponto conquistado, o Vitória volta a campo em busca da recuperação. Nos três primeiros jogos, a equipe foi derrotada pelo Juventude por 2 a 0 e pelo Flamengo por 2 a 1, enquanto na última rodada empatou com o Atlético-MG por 2 a 2. Para o confronto, o Thiago Carpini, que cumpriu suspensão contra o Galo, volta a comandar a equipe na beira do gramado.

Por outro lado, o Fortaleza, que ocupa a sétima colocação com cinco pontos, segue invicto no Brasileirão. Na estreia, venceu o Fluminense por 2 a 0. Em seguida, empatou com o Mirassol por 1 a 1 e com o Internacional em 0 a 0.

Mais artigos abaixo

"Eu quero ganhar jogos. Eu quero um time que, quando tenha a bola, saiba como distribuir. Saiba o que fazer com a bola. Muitas vezes, as partidas serão para transições. Há muitos espaços para as transições. Nessas partidas, é melhor ter menos posse e transitar com velocidade", analisou o técnico Vojvoda.

Prováveis escalações

Vitória: Arcanjo; Cáceres, Halter, Marcos, Jamerson; Baralhas, W.Oliveira, Matheuzinho; Erick, G. Mosquito e Janderson.

Fortaleza: J. Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi, B. Pacheco; Fernández, Sasha; Calebe, Marinho, Moisés e Lucero.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Tinga, Brítez, Breno Lopes e Pochettino estão no DM.

Quando é?