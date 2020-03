Onde assistir a Vitória x Bahia, pelo Campeonato Baiano?

Clássico será disputado neste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para Bahia), Sportv (exceto para Bahia), além do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Bahia DATA Domingo, 1º de março de 2020 LOCAL Barradão - Bahia, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes lutam pela liderança do Campeonato Baiano / Foto: Divulgação Bahia

O duelo será transmitido ao vivo da TV Globo (apenas para Bahia), Sportv (exceto para Bahia), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O clássico vale a ponta da tabela de classificação do estadual. As duas equipes estão empatadas com 11 pontos, mas o Bahia leva vantagem pelo saldo de gols e, por isso, aparece em primeiro lugar.

Mais times

"Esse é um daqueles grandes jogos que todos imaginamos participar desde pequenos. Um grande clássico estadual, com muita rivalidade e uma história quase centenária. Me sinto um privilegiado por estar aqui, neste momento, com a possibilidade de escrever novas páginas do Ba-Vi. Tenho certeza que mesmo fora de casa faremos um jogo de acordo com o que camisa tricolor exige, buscando do início ao fim os três pontos que nos ajudariam e muito na classificação", disse Mayke, jogador do Bahia.

Do outro lado, o time sub-23 do Vitória finalizou na manhã de sábado (29) a preparação para o segundo Ba-Vi da temporada 2020.

Apesar de não ter divulgado a lista de relacionados para o clássico, o técnico Agnaldo Liz deve ter força máxima em campo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vitória: João Pedro; Wellisson, Carlos, Nuno, Leocovick; Gabriel Bispo, Maykon Douglas, Nickson; Levi, Caíque Souza, Eron

Provável escalação do Bahia: Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende; Alesson, Gustavo e Saldanha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Frei Paulistano Campeonato Baiano 16 de fevereiro Vitória 2 x 1 CRB 27 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Lagarto Campeonato Alagoano 5 de março 19h15 (de Brasília) ABC x Vitória Copa do Nordeste 8 de março 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Bahia Copa do Nordeste 19 de fevereiro Nacional 1 x 3 Bahia 26 de fevereiro

Próximas partidas