Vasco x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (31), a partir das 21h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Com a derrota no clássico no jogo passado, o Vasco foi para o 15º lugar, com 10 pontos. Porém, o Cruzmaltino conquistou a classificação no meio da semana na Copa Sul-Americana e chega empolgado para o duelo.

Do outro lado, o RB Bragantino venceu a partida anterior e se manteve em quarto lugar, com 20 pontos marcados. O Massa Bruta está descansado, já que teve toda a semana para se preparar.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com sete vitórias do Vasco, três do RB Bragantino, além de 11 empates. No último confronto, igualdade por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Mateus Cocão, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo (Guzmán) e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Vasco

David e Estrella estão no departamento médico.

RB Bragantino

Agustin Sant'Anna, Fernando e Henry Mosquera estão no departamento médico.

Quando é?