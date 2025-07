Vasco x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vasco encara o Grêmio na tarde deste sábado (19), a partir das 17h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming (confira a programação completa).

Vindo de derrota em clássico, o Vasco também sofreu revés no meio da semana e acabou se complicando na Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino é o 15º colocado, com 13 pontos marcados.

Do outro lado, o Grêmio foi goleado fora de casa e estacionou na 12ª posição, com 16 pontos. O Tricolor também jogou no meio da semana pela Sul-Americana e perdeu para o Alianza Lima.

As equipes já se enfrentaram 84 vezes, com 38 vitórias do Grêmio, 25 do Vasco, além de 21 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Ferreira e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e GB (Benjamin Garré ou Coutinho); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Alex Santana; Alysson, Kike Olivera e Braithwaite.

Desfalques

Vasco

Adson está no departamento médico.

Grêmio

Rodrigo Ely, João Pedro, Cuéllar e Monsalve estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 19 de julho de 2025

sábado, 19 de julho de 2025 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

