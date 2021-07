A Inglaterra pode ser punida por ataques racistas a jogadores que perderam pênaltis?

Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka tiveram as redes sociais invadidas por racistas após a final da Euro 2020

Episódios lamentáveis de racismo aconteceram com três jogadores negros na seleção inglesa após a derrota para a Itália na final da Euro 2020. Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka perderam seus pênaltis na decisão do torneio tiveram as redes sociais invadidas por racistas.

Dezenas de ofensas pintaram nas redes sociais dos atletas após a final da competição. Frases como "saia do meu país", "volte para a Nigéria" e até mesmo xingamentos e termos como "macaco" foram vistas nos comentários das publicações dos jogadores no Instagram.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um mural em Manchester em homenagem a Rashford também foi vandalizado depois da derrota inglesa na Euro 2020. Criado pelo artista Akse, o mural já teve os xingamentos tapados, mas Ed Wellard, cofundador do projeto Withington Walls, expressou toda a tristeza ao ver o ato racista.

"Nós sonhamos ontem e nossas esperanças foram evaporadas, mas acordar e ver isso [ato racista] é muito mais deprimente. O racismo parece ser mais e mais prevalente", disse Wellard.

Não há, até o momento, nenhuma indicação da Fifa ou da Uefa de punição à federação inglesa ou à seleção.

FA condenou os casos

A Football Association (FA) publicou uma nota de repúdio aos racistas, pedindo que as autoridades e as redes sociais interfiram em casos como estes. A entidade do futebol inglês saiu em defesa de Sancho, Rashford e Saka.

"Condenamos veementemente todas as formas de discriminação e estamos horrorizados com o racismo online que tem se dirigido a alguns de nossos jogadores da Inglaterra nas redes sociais. Não poderíamos deixar mais claro que alguém por trás de tal comportamento nojento não é bem-vindo na nossa equipe".

"Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para eliminar a discriminação do jogo, mas imploramos ao governo que aja rapidamente e implemente a legislação apropriada para que esse abuso tenha consequências na vida real", escreveu a entidade.

Algumas das principais autoridades do país já se manifestaram, todos defendendo os atletas e condenando o racismo contra eles. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, publicou:

"Esta seleção da Inglaterra merece ser elogiada como heróis, não abusada racialmente nas redes sociais. Os responsáveis por esse abuso terrível deveriam ter vergonha de si mesmos."

Já o principe William disse estar enjoado com os abusos raciais contra os jogadores ingleses nas redes sociais.

"Estou enojado com o abuso racista dirigido aos jogadores da Inglaterra após a partida de ontem à noite. É totalmente inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse comportamento repulsivo. Isto deve parar agora e todos os envolvidos devem ser responsabilizados."