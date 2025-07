Sport x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em situações delicadas, Sport e Santos se enfrentam na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Na lanterna com 4 pontos, o Sport entra em campo buscando a sua primeira vitória no campeonato. O Leão vem de empate fora de casa.

O Santos, por sua vez, não vence há duas rodadas e voltou para a zona de rebaixamento. O Peixe é o 17º colocado, com 14 pontos.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 20 vitórias do Santos, 13 do Sport, além de 15 empates. No último confronto, o Leão ganhou por 2 a 1, pela Série B 2024.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.

Santos: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Desfalques

Sport

Sérgio Oliveira, Pablo e Hereda estã no departamento médico.

Santos

Guilherme está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 26 de julho de 2025

sábado, 26 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, Recife - PE

Quer conquistar seu imóvel, veículo ou aquela viagem para o exterior? Com a Ademicon, lógico que dá! Saiba mais em: ademicon.com.br