Sport x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Fortaleza fazem clássico nordestino na noite deste sábado (26), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Na lanterna do campeonato com apenas 1 ponto, o Sport vive momento de pressão. O Leão sabe que precisa reagir para não ver os rivais abrirem distância.

Há quatro jogos sem vencer, o Fortaleza está na 14ª posição, com 5 pontos marcados. O Tricolor, que empatou no meio da semana pela Copa Libertadores, vai em busca da vitória para subir na tabela.

As equipes já se enfrentaram 35 vezes, com 13 vitórias do Sport, 11 do Fortaleza, além de 11 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 2 a 0, pelo Copa do Nordeste.

Prováveis escalações

Sport: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Gustavo Mancha; Mancuso, Sasha, Pol Fernández, Rossetto e Diogo Barbosa; Breno Lopes e Deyverson.

Fortaleza: Caique; Hereda, Lucas Cunha, Silva e Chico; Zé Lucas, Du Queiroz e Sérgio Oliveira; Barletta, Sousa e Carlos Alberto.

Desfalques

Sport

Brítez, Marino, Moisés e Martínez estão no departamento médico.

Fortaleza

Denis, Zé Roberto, Rafael Thyere, Dalbert, Pablo e Igor Cariús estão no departamento médico.

