São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Mirassol entram em campo na noite deste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morubis, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o São Paulo ganhou cinco posições na tabela e subiu para o 11º lugar, com 12 pontos. O Tricolor também ganhou no meio da semana e garantiu a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. A equipe será comandada pelo auxiliar Max Cuberas, já que o técnico Zubeldía cumpre suspensão.

O Mirassol, por sua vez, não perde há dois jogos e está na 12ª posição, com 11 pontos. O time do interior paulista quer continuar pontuando para permanecer distante do Z-4.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 15 vezes, com dez vitórias do São Paulo, uma do Mirassol, além de quatro empates. No último confronto, o Galo ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista em 2025.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba (Fabrício Daniel), Iury Castilho e Edson Carioca.

Desfalques

São Paulo

Zubeldía cumpre suspensão, enquanto Luiz Gustavo, Calleri, Henrique, Igor Vinícius, Lucas, Ferreira, Marcos Antônio, Lucca e Rodriguinho estão no departamento médico.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?