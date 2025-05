São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo recebe o Grêmio na noite deste sábado (17), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Há três jogos sem vencer e vindo de derrota em clássico, o São Paulo caiu para o 16º lugar, com 9 pontos. Embora tenha conquistado a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores no meio da semana, o Tricolor sabe que tem deixado a desejar em seu desempenho e busca a recuperação no campeonato para continuar fora do Z-4.

Já o Grêmio empatou na rodada passada e foi para a 15ª posição, também com 9 pontos. O Tricolor gaúcho garantiu vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, e agora volta as suas atenções ao nacional, já que está perto da zona de rebaixamento.

As equipes já se enfrentaram 98 vezes, com 33 vitórias do Grêmio, 35 do São Paulo, além de 30 empates. No último confronto, o Tricolor gaúcho ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Ferraresi (Cedric), Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Ronald (Camilo) e Monsalve; Cristian Olivera, Arezo e Braithwaite.

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique e Igor Vinícius seguem no departamento médico.

Grêmio

Igor Serrote, Edenilson, Pavon, Cuéllar, Villasanti, Gustavo Martins e Rodrigo Ely estão no departamento médico.

