Onde assistir a São Bernardo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Primeirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e São Paulo se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeirão, em São Bernardo do Campo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT e do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play, Max e Zapping TV no streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo está na briga pela liderança do Grupo C. Sem vencer há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, o Tricolor soma 16 pontos, um ponto a mais que o Novorizontino, segundo colocado.

Por outro lado, o São Bernardo é o líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados. Em 11 jogos, registra sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Aproveitamento de 69%.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette (Augusto); Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Léo Jabá, Rodolfo (Guilherme Queiroz) e Fabrício Daniel.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino, Enzo Diaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar; Lucas, Luciano, Calleri.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Ferreira , Ruan, Young, Hugo e Luiz Gustavo estão machucados.

Quando é?