Onde assistir a Santos x Mirassol, pelo Campeonato Paulista?

Peixe entra em campo neste sábado (7), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a recuperação no , o encara o na noite deste sábado (7), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv, além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Mirassol DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



chega embalado após vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Paulista (com dois empates e uma derrota), o Santos inicia a rodada na liderança do Grupo A com 12 pontos, e visando apenas a vitória neste sábado.

Para o confronto, o Peixe pode utilizar Kaio Jorge no lugar de Yuri Alberto no ataque.

Do outro lado, o Mirassol aparece na vice-liderança do Grupo C, com 13 pontos e quer alcançar o segundo triunfo consecutivo no torneio estadual.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro e Carlos Sánchez; Soteldo, Sasha e Kaio Jorge (Yuri Alberto).​

Provável escalação do Mirassol: ​Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Matheus Rocha; Chico e Rafael Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Campeonato Paulista 29 de fevereiro Defensa y Justicia 1 x 2 Santos 3 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Delfin Copa Libertadores 10 de março 19h15 (de Brasília) x Santos Campeonato Paulista 14 de março 19h (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Mirassol Campeonato Paulista 21 de fevereiro Mirassol 1 x 0 Oeste Campeonato Paulista 2 de março

Próximas partidas