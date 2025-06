Sampaio Corrêa x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sampaio Corrêa enfrenta o Ceará neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, do Premiere no pay-per-view, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

Na lanterna com 2 pontos, o Sampaio Corrêa não tem mais chances de classificação. A equipe entra em campo apenas para cumprir tabela.

Já o Ceará é o quarto colocado, com 10 pontos, e vem de vitória. O Vozão depende apenas de si para conquistar a classificação à próxima fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Miguel; Fabiano, Marllon, Machado, Nicolas; F. Sobral, Diego; Galeano, L.Mugni, P.Henrique e Pedro Raul.

Ceará: Renan Rinaldi; Ball, Yan Cristian, Guilherme Barbosa, Cavi; Wadson, Adriano, Jair; Jean Italo, Cássio e Erick Carral.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?