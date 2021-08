Onde assistir a Red Bull Bragantino x Santos, pelo Paulistão feminino?

As equipes se enfrentam nesta quinta (26), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Na terceira rodada do Campeonato Paulista feminino, o Red Bull Bragantino recebe o Santos, nesta quinta-feira (26), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, do elevensports.com e do YouTube da Federação Paulista de futebol, todos pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Red Bull Bragantino x Santos DATA Quinta-feira, 26 de Agosto de 2021 LOCAL Centro de Formação de Atletas do Red Bull Brasil - Jarinu, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Kleber Canto dos Santos

Assistentes: Patrícia Carla de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

Quarto árbitro: Marcos André Moreira

VAR: Osny Antônio Silveira

ONDE VAI PASSAR?



O Red Bull Bragantino quer subir na tabela do Paulistão feminino / Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino

O Paulistão Play, o elevensports.com e o YouTube da Federação Paulista de futebol, todos pela internet, são os canais que vão passar o jogo desta quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RED BULL BRAGANTINO

No estadual, o Red Bull Bragantino já tem uma vitória e um empate, que deixam o time na quinta colocação. Em paralelo, o time alcançou a final do Brasileirão A2 da categoria - a ser disputado com o Atlético-MG - e, com isso, já garantiu sua vaga na elite para a temporada que vem.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Karol Alves; Karol Dias, Ingryd, Giovana e Taiane; Taba, Priscila e Raquel; Rosane, Ariel e Lay.

SANTOS

As Sereias são líderes do Paulistão, com 100% de aproveitamento nos dois jogos já disputados. No Brasileirão, porém, o time acabou eliminado pela ferroviárias nas quartas de final, por 5 a 4 no placar agregado.

Provável escalação do Santos: Júlia Daltoé; Fernanda Palermo, Rita Bové, Michelle e Cristiane Rozeira; Ketlen Wiggers, Daiana e Sole Jaimes; Beatriz Ferreira, Bruna Santos e Brena Vianna.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RED BULL BRAGANTINO

GO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 2 x ESMAC Brasileirão feminino A2 22 de agosto de 2021 Taubaté 2 x 1 Red Bull Bragantino Paulistão feminino 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO AERP x Red Bull Bragantino Paulistão feminino 2 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Red Bull Bragantino x Nacional Paulistão feminino 10 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Ferroviária Brasileirão feminino 23 de agosto de 2021 Santos 4 x 0 Nacional Paulistão feminino 18 de agosto de 2021

Próximas partidas