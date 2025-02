Onde assistir a Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Atlético de Madrid fazem clássico eletrizante na tarde deste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na liderança, o Real Madrid acumula 49 pontos. Os Merengues vão em busca de um novo triunfo para seguirem na ponta da tabela. Entretanto, os blancos continuam com lesionados.

Já o Atlético de Madrid vem logo atrás, com 48 pontos. Os Colchoneros querem aproveitar o dérbi para vencer e tomar o primeiro lugar do rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Júnior; Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann.

Desfalques

Real Madrid

Alaba e Rudiger estão no departamento médico.

Atlético de Madrid

Robin Le Normand cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 8 de fevereiro de 2025

sábado, 8 de fevereiro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Santiago Bernanbéu, Madrid - ESP

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱