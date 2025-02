Onde assistir a RB Bragantino x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Nabizão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Uol Play, Nosso Futebol, e da Zapping TV, todos no streaming (veja a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o São Paulo ocupa o primeiro lugar do grupo C, com 13 pontos. O Tricolor quer um novo triunfo para ficar perto da vaga à próxima fase.

Do outro lado, o RB Bragantino atravessa má fase e é o lanterna do grupo B, com 5 pontos. O Massa Bruta está ameaçado pelo rebaixamento no estadual e sabe que precisa reagir na competição.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Lucas Evangelista e Eduardo Sasha (Jhon Jhon); Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Lucas Moura, Luciano e Oscar; Calleri.

Desfalques

RB Bragantino

Cleiton, Lucas Barbosa e Nathan Mendes estão no departamento médico.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?