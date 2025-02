Onde assistir a Portuguesa x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela décima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Portuguesa encara o Corinthians na noite deste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Uol Play, Nosso Futebol, e da Zapping TV, todos no streaming (veja a programação completa).

Vivendo grande momento na temporada, o Corinthians é o líder do grupo A, com 25 pontos. Vindo de vitória em clássico no meio da semana, o Timão quer um novo triunfo para continuar tendo a melhor campanha do estadual.

Já a Portuguesa é a segunda colocada do grupo B, com 10 pontos. A Lusa empatou no meio da semana e sabe que precisa pontuar para continuar na zona de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique), Lucas Hipólito; Tauã, Hudson, Cristiano; Jajá, Maceió, Renan Peixoto.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo, Talles Magno; Romero, Pedro Raul (Héctor Hernández)

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Gustavo Henrique segue no DM, enquanto Breno Bidon e Felipe Longo estão com a seleção sub-20.

Quando é?