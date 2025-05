Ponte Preta x Anápolis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ponte Preta recebe o Anápolis na noite deste sábado (3), a partir das 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ no streaming (confira a programação completa).

Terceira colocada com 7 pontos, a Ponte Preta entra em campo buscando um novo triunfo, de olho na liderança. Além disso, a Macaca quer manter a invencibilidade na competição.

Do outro lado, o Anápolis está em 16º lugar, com 2 pontos. O time acumula dois empates e uma derrota até o momento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Artur; Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis; Jean Dias e Toró.

Anápolis: Paulo Henrique; Fábio, André, Victor Oliveira e Rafael Verrone (Caxambu); João Afonso, Samuel Michels e Denner; Kadu, Igor Cássio e Douglas Santos.

Desfalques

Ponte Preta

Danrlei Santos, Danilo Barcelos e Saimon estão no departamento médico.

Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?