Onde assistir a Palmeiras x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2024/25

Choque-Rei será disputado neste domingo (16), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play, PlayPlus e Zapping TV via streaming (veja a programação completa).

Fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão, o Palmeiras volta a campo com seus principais jogadores após a vitória do time reserva por 3 a 0 sobre o Inter de Limeira na última rodada.

Atualmente, o Verdão ocupa a terceira posição do Grupo D, com 16 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, vice-líder. Em nove jogos disputados, o time registra quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o São Paulo, já classificado para as quartas de final do Paulistão, lidera o Grupo A com 15 pontos e aproveitamento de 55%. Sem vencer há três rodadas, o Tricolor busca reencontrar o caminho da vitória após empatar com o Velo Clube por 3 a 3 e com a Inter de Limeira em 0 a 0, além de ser derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Facundo Torres (Flaco López).

São Paulo: Rafael (Jandrei); Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho e Bruno Rodrigues. Felipe Anderson seguem fora.

São Paulo

Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young são desfalques.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto