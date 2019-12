Onde assistir a Palmeiras x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019?

Tentando voltar a vencer, Verdão entra em campo nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem técnico após a demissão do técnico Mano Menezes, o recebe o nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Palmeiras x Goiás DATA Quinta-feira, 4 de dezembro LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do está impaciente com o time na temporada / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Sob o comando do técnico interino, Andrey Lopes, o Cebola, o Verdão entra em campo após a amarga derrota para o Flamengo, fato que ocasionou a demissão de Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos.

O goleiro Weverton retorna após ter cumprido suspensão na última rodada. Por outro lado, Willian, será desfalque.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Hugo, Luan e Diego Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo, Ramires e Lucas Lima; Dudu e Luiz Adriano

GOIÁS

Na décima posição do Brasileirão, o Goiás fez um grande ano sob o comando do técnico Ney Franco.

Para o penúltimo confronto do ano, o treinador deverá realizar duas mudanças no time titular, que foi derrotado pelo na última rodada.

Jefferson, recuperado de um desconforto muscular, retorna no lugar de Alan Ruschel, enquanto Rafinha substitui Michael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Thalles (Yago Felipe); Leandro Barcia, Rafael Moura e Rafinha

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 28 de novembro Palmeiras 1 x 3 Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Goiás Brasileirão 27 de novembro Goiás 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas