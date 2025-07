Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras encara o Grêmio na noite deste sábado (26), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Sem perder há três jogos e vindo de duas vitórias consecutivas, o Palmeiras subiu para o terceiro lugar, com 29 pontos. O Verdão busca um novo triunfo para seguir na caça ao líder.

Já o Grêmio não vence há duas rodadas e ocupa a 13ª posição, com 17 pontos. O Tricolor busca a primeira vitória desde o retorno do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 99 vezes, com 44 vitórias do Palmeiras, 21 do Grêmio, além de 34 empates. No último confronto, o Verdão ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann (Jemerson) e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Desfalques

Palmeiras

Murillo, Paulinho e Bruno Rodrigues estão no departamento médico, enquanto Allan cumpre suspensão.

Grêmio

João Pedro, João Lucas, Rodrigo Ely, Monsalve e Cuéllar estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 26 de julho de 2025

sábado, 26 de julho de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo - SP

Quer conquistar seu imóvel, veículo ou aquela viagem para o exterior? Com a Ademicon, lógico que dá! Saiba mais em: ademicon.com.br