Onde assistir a Osasuna x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O líder Real Madrid visita o Osasuna na tarde deste sábado (15), às 12h15 (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Vindo de empate em clássico madridista, Real conseguiu se manter na liderança, com 50 pontos. Apesar de ter importante compromisso pela Champions League no meio da semana, os Merengues devem ir a campo com o que tiver de melhor disponível.

Já o Osasuna também vem de igualdade na rodada passada e ficou em nono lugar, com 31 pontos. A equipe quer continuar pontuando para se manter na disputa por uma vaga no G-6.

Prováveis escalações

Osasuna: Navarro; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Torró; García, Moncayola, Oroz, Zaragoza; Budimir.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Ceballos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Desfalques

Osasuna

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Lucas Vázquez, David Alaba, Rudiger, Éder Militão e Dani Carvajal estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

sábado, 15 de fevereiro de 2025 Horário: 12h15 (de Brasília)

12h15 (de Brasília) Local: Reyno de Navarra, Pamplona - ESP

