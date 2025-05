Operário-PR x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Operário-PR encara o Botafogo-SP na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠O Operário-PR subiu para o décimo lugar, com 10 pontos, após a vitória na rodada passada. O Fantasma quer ganhar mais uma para pular para a parte de cima da tabela.

Já o Botafogo-SP vem de derrota e caiu para a 18ª posição, com 5 pontos. O Pantera precisa reagir para não ficar distante dos rivais e lutar pelo acesso.

Prováveis escalações

Operário-PR: Elias; Thales Oleques (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Daniel Amorim e Marcos Paulo (Allano).

Botafogo-SP: Victor Souza, Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso, Sabit, Dramisino, Leandro Maciel, Jonathan Cafu, Alexandre Jesus e Matheus Régis.

Desfalques

Operário-PR

Neto Paraíba e Fransérgio cumprem suspensão.

Botafogo-SP

Alisson Cassiano, Jefferson Nem, Wesley Dias e Jean Victor estão no departamento médico.

Quando é?