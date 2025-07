Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em grande fase, o Mirassol encara o Vitória na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Mirassol quer dar sequência ao seu bom momento. O time do interior paulista está em sétimo lugar, com 24 pontos.

O Vitória, entretanto, vem de empate em casa. O Rubro-Negro ocupa a 15ª posição, com 16 pontos. Osvaldo e Thiago Couto reforçam a equipe de Fábio Carille.

As equipes já se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada, além de um empate. No último confronto, igualdade por 0 a 0 pela Série B 2023.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Gabriel, Yago Felipe e Neto Moura; Alesson, Negueba e Chico da Costa.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho, Erick, Lucas Braga e Renato Kayzer.

Desfalques

Mirassol

Danielzinho cumpre suspensão, PH e Luiz Otávio estão lesionados.

Vitória

Jamerson, Kauan e Neris estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 26 de julho de 2025

sábado, 26 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol - SP

