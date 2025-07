Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Mirassol recebe o Santos na noite deste sábado (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no José Maria Maia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e da Cazé TV, no streaming (confira a programação completa).

Após arrancar um empate com o Palmeiras fora de casa, o Mirassol foi para o 11º lugar, com 18 pontos. A equipe do interior paulista quer o triunfo dentro dos seus domínios para permanecer distante do Z-4.

O Santos, por sua vez, bateu o Flamengo com gol de Neymar e chega empolgado para o duelo. O Peixe subiu para a 13ª posição, com 14 pontos marcados.

As equipes já se enfrentaram 14 vezes, com 10 vitórias do Santos, uma do Mirassol, além de três empates. No último confronto, o Peixe ganhou por 2 a 1, pelo Paulistão 2025.

Prováveis escalações

Mirassol: Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Yago Felipe (Alesson), Negueba, Edson Carioca.

Santos: Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael, Neymar; Barreal, Guilherme, Deivid Washington.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 19 de julho de 2025

sábado, 19 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

