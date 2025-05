Mirassol x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Mirassol recebe o Corinthians na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (confira a programação completa).

Em 16º lugar com sete pontos, o Mirassol viu sua invencibilidade de cinco jogos cair na rodada passada. O time do interior paulista vem de derrota e sabe que precisa voltar a pontuar para não entrar no Z-4.

O Corinthians, por sua vez, goleou o Internacional e subiu para a oitava posição, com dez pontos. No meio da semana, o Timão empatou pela Copa Sul-Americana e viu sua situação se complicar na competição.

As equipes já se enfrentaram 14 vezes, com dez vitórias do Corinthians, além de 4 empates. No último confronto, o Timão ganhou por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista em 2025.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (ou Yago Felipe); Negueba, Edson Carioca e Cristian.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Mirassol

Luiz Otávio, Léo Gamalho, David Braz, Matheus Sales e Zé Vitor estão no departamento médico.

Corinthians

José Martínez está no departamento médico.

