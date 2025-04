Mirassol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Mirassol recebe o Atlético-MG na tarde deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maião, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de empate no jogo passado, o Mirassol está na 11ª posição, com 6 pontos. O time do interior paulista quer o triunfo para continuar o seu crescimento no campeonato.

"Será um jogo muito difícil, não temos vantagem. Eu acho que, pelo contrário, vamos ter que correr muito, vamos ter que conseguir colocar a bola no chão para tentar encontrar os espaços, e, na fase defensiva, a gente vai ter que ser extremamente comprometido, porque é uma equipe que tem muito repertório. Vai ser um jogo em que a gente vai buscar o nosso máximo, precisamos estar no nosso melhor para equilibrar o jogo e, aí, com mérito, fazer um grande jogo para que a gente possa sair vitorioso e dar mais uma vitória para o nosso torcedor em casa", disse o técnico Guanaes.

Mais artigos abaixo

O Atlético-MG, por sua vez, ganhou do Botafogo e subiu para o 17º lugar, com 5 pontos. O Galo sabe que precisa de uma sequência de triunfos para deixar a zona de rebaixamento.

Esta será a primeira vez que as equipes irão se enfrentar em sua história.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Yago Felipe, Danielzinho e Neto Moura; Fabrício Daniel, Cristian Renato e Iury Castilho.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Rony e Hulk.

Desfalques

Mirassol

Gabriel, Léo Gamalho, Luiz Otávio e Zé Vitor estão no departamento médico.

Atlético-MG

Gabriel Menino, Guilherme Arana, Patrick, Alan Franco, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios estão no departamento médico.

Quando é?