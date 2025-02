Onde assistir a Manchester City x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo subir na tabela, o Manchester City recebe o Newcastle na tarde deste sábado (15), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

O Manchester City segue com uma temporada de mais baixos do que altos. Vindo de goleada no jogo passado, os Citizens precisam ganhar para tentar entrar no G-4. Porém, a equipe só pensa no jogo de volta contra o Real Madrid pela Champions League e, por isso, deve ir a campo com uma equipe alternativa.

Já o Newcastle também perdeu a partida anterior e estacionou em sexto lugar, com 41 pontos. O time quer aproveitar o momento instável do rival para voltar a vencer na competição.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Matheus Nunes, Vitor Reis, Khusanov, Rico Lewis; Kovacic, Gundogan, O'Reilly, McAtee, Marmoush, Doku, Mubama.

Newcastle: Martin Dúbravka; Trippier (Livramento), Krafth, Schar, Targett; Longstaff, Tonali, Bruno Guimarães; Joe Willock, Anthony Gordon (Will Osula), Isak.

Desfalques

Manchester City

Nathan Aké, Rodri e Oscar Bobb estão no departamento médico.

Newcastle

Joelinton, Lascelles, Barney, Steve Botman e Dan Burn estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

sábado, 15 de fevereiro de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Etihad Stadium, Leicester - ING

