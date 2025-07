Londrina x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Londrina recebe o CSA na noite deste sábado (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no VGD, pela 14ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do SportyNet+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de vitória na partida passada, o Londrina é o terceiro colocado, com 23 pontos. O Tubarão busca um novo triunfo para permanecer na zona de classificação. Do outro lado, o CSA não vence há quatro jogos. O time alagoano está na nona posição, com 18 pontos marcados.

Prováveis escalações

Londrina: Luiz Daniel; Cedric, Yago, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson; Vitinho, Eliel e Iago Telles.

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Luiz Gustavo e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira, Brayann e Tiago Marques (Igor Bahia).

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?