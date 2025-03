Onde assistir a Liverpool x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool encara o Southampton na tarde deste sábado (8), às 12h (de Brasília), no Anfield, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Líder com 67 pontos, o Liverpool busca um novo triunfo para seguir com larga vantagem na tabela. De olho no confronto do meio da semana pela Champions League, o técnico Arne Slot pode promover alterações na equipe.

Do outro lado, o Southampton é o lanterna do campeonato, com 9 pontos. Praticamente rebaixado, o time quer dar trabalho ao poderoso rival.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diaz e Gakpo.

Southampton: Ramsdale; Bree, Bella-Kotchap e Aribo; Sugawara, Smallbone, Downes, Mateus Fernandes e Walker-Peters; Onuachu e Sulemana.

Desfalques

Liverpool

Bradley e Joe Gomez estão lesionados.

Southampton

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 8 de março de 2025

sábado, 8 de março de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Anfield, Liverpool - ING

