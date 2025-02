Onde assistir a Leicester x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Leicester e Arsenal se enfrentam na manhã deste sábado (15), às 9h30 (de Brasília), no Leicester Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Vindo de goleada sofrida no jogo passado, o Leicester está em 18º lugar, com 17 pontos. Os Foxes sabem que precisam vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Arsenal atropelou o Manchester City e se manteve na vice-liderança, com 50 pontos. Os Gunners querem continuar na caça ao líder e, para isso, não podem tropeçar fora de casa.

Prováveis escalações

Leicester: Mads Hermansen, James Justin, Wout Faes, Jannik Vestergaard, Victor Kristiansen, Harry Winks, Boubakary Soumaré, Jordan Ayew, Bilal El Khannouss, Bobby Reid, Patson Daka.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Tierney; Declan Rice, Merino, Odegaard; Trossard, Streling, Nwaneri.

Desfalques

Leicester

Abdul Fatawu e Ricardo Pereira estão no departamento médico.

Arsenal

Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Tomiyasu, Ben White e Gabriel Jesus estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

sábado, 15 de fevereiro de 2025 Horário: 9h30 (de Brasília)

9h30 (de Brasília) Local: Leicester Stadium, Leicester - ING

