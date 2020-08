Onde assistir a Ituano x Tombense, pelo Brasileirão Série C?

Neste sábado (8), às 16h (de Brasília), Ituano e Tombense estreiam no Brasileirão Série C de 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Tombense entram em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio do José Liberatti, em Osasco, pela rodada de abertura da primeira fase do Brasileirão 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming MyCujoo em acordo com o DAZN.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano X Tombense DATA Quarta-feira, 08 de agosto de 2020 LOCAL Estádio José Liberatti - , SP HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ituano espera deixar o de lado para estrear bem na Série C / Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no serviço de streaming MyCujoo, em acordo com o DAZN. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITUANO

O Ituano chega para a estreia na Série C após um fraco desempenho no , conseguindo escapar do rebaixamento apenas na última rodada. Agora, o tem foco total no nacional, competição que não joga há 12 anos.

Provável escalação do Ituano: Pegorari; Pacheco, Suéliton, Léo Rigo e Breno Lopes; Baralhas, Paulinho Dias, Marcos Serrato e Corrêa; Gabriel Barros e Gabriel Taliari. Técnico: Vinicius Bergantin.

TOMBENSE

Do outro lado, a Tombense chega embalada pela ótima campanha no Mineirão 2020 e pela vaga na final da competição, que será disputada contra o , no final de agosto. Até lá, o clube volta suas atenções apenas para a Série C.

Provável escalação da Tombense: Felipe; David, Matheus Lopes, Admilton e João Paulo; Ibson, Rodrigo e Marquinhos; Cássio, Gabriel Lima e Rubens. Técnico: Eugênio Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 1 x 3 Ituano Paulistão 26 de julho 1 x 1 Ituano Paulistão 29 de julho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Ituano Série C 17 de agosto 20h (de Brasília) Ituano x Série C 23 de agosto 16h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 1 Tombense 2 de agosto Tombense 2 x 0 Caldense Campeonato Mineiro 5 de agosto

Próximas partidas