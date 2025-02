Onde assistir a Ipswich x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ipswich recebe o Tottenham na tarde deste sábado (22), às 12h (de Brasília), no Portman Road, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, o Ipswich é o 18º colocado, com 17 pontos. A equipe empatou o jogo passado e sabe que precisa reagir para não ficar em situação ainda mais delicada.

Já o Tottenham bateu o Manchester United e alcançou os 30 pontos, ficando em 12º lugar. Os Spurs querem engatar uma sequência de triunfos para buscar o G-6.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ipswich: Palmer, Clarke, O'Shea, Greaves, Townsend, Cajuste, Phillips, Clarke, Hutchinson, Johnson e Delap.

Tottenham: Vicario, Spence, Davies, Danso, Porro, Bergvall, Bentancur,Maddison,Kulusevsk,Son e Tel.

Desfalques

Ipswich

Enciso, Chaplin, Ogbene, Burns e Walton estão lesionados, enquanto Tuanzebe cumpre suspensão.

Tottenham

Dragusin, Solanke, Romero, Richarlison e Van de Vem estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 22 de fevereiro de 2025

sábado, 22 de fevereiro de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Portman Road, Ipswich - ING

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱