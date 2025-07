Internacional x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Internacional recebe o Vitória na tarde deste sábado (12), a partir das 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Em casa, o Internacional chega pressionado para o duelo. O Colorado não vence há seis jogos e está em 17º lugar, com 11 pontos. O técnico Roger Machado aproveitou a pausa no campeonato para tentar ajustar os ponteiros da equipe.

Do outro lado, o Vitória vive situação semelhante. Em 16º lugar, também com 11 pontos, o Rubro-Negro foi eliminado da Copa do Nordeste no meio da semana e demitiu Thiago Carpinio. Agora sob o comando de Fábio Carille, o time quer iniciar sua reação.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 43 vezes, com 17 vitórias do Internacional, 15 do Vitória, além de 11 empates. No último confronto, triunfo do Colorado por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ronald), Ricardo Ryller (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer.

Desfalques

Internacional

Bernabei se recupera de lesão e é dúvida para o duelo.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?