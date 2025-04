Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Juventude entram em campo na tarde deste sábado (26), a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos no campeonato, o Internacional entra em campo em alerta. O Colorado é o 12º colocado, com 6 pontos, e sabe que precisa reagir. A equipe arrancou um empate no meio da semana, pela Copa Libertadores, e sabe que está em débito.

"A irregularidade nos últimos jogos tem acontecido sobretudo nos primeiros tempos. Isso me preocupa, a irregularidade no início, peso da sequência sem as vitórias e dos muitos jogos que temos enfrentado", analisou o técnico Roger Machado.

Do outro lado, o Juventude está na nona posição, com 7 pontos. O Alviverde não ganha há dois jogos e quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar o clássico.

As equipes já se enfrentaram 150 vezes, com 79 vitórias do Internacional, 33 do Juventude, além de 38 empates. No último confronto, o Colorado ganhou por 2 a 0, pelo Campeonato Gaúcho.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel (Vitão), Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique (Ronaldo), Bruno Tabata (Vitinho), Romero (Alan Patrick) e Wesley; Enner Valencia (Borré).

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Ángel e Alan Ruschel (Felipinho); Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Batalla, Ênio e Bill (Gilberto).

Desfalques

Internacional

Carbonero, Rochet, Bruno Gomes, Mercado e Lucca Drummond estão no departamento médico.

Juventude

Matheus Babi está no departamento médico.

Quando é?