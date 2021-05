Onde assistir a Icasa x Ceará, pelo Campeonato Cearense?

Pela quinta rodada da segunda fase, os times se enfrentam terça, às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Icasa e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, em pay-per-view e streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Icasa x Ceará DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Raimundo de Oliveira - Caucaia, CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro

Assistentes: Yuri Rodrigues Cunha e Fernando da Silva Sousa

Quarto árbitro: Rafael Wembley da Silva Souza

ONDE VAI PASSAR?



O Ceará visita o Icasa / Foto: Stephan Eilert/Ceará/Divulgação

O Nordeste FC, em pay-per-view e streaming, é o canal que vai passar o jogo deste terça, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ICASA

Lanterna da segunda fase, o Icasa ainda não tem nenhum ponto conquistado nos quatro jogos que disputou até aqui. Nos últimos três, aliás, perdeu por 3 a 0. Na primeira fase, foram 10 pontos em sete jogos.

Provável escalação do Icasa: Guilherme, Léo, Bruno, Braz, Henrique, Tauã, Isau, Artur, Tião, Victor e Pipoca.

CEARÁ

Na quarta colocação do Estadual, o Ceará tem sete pontos conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota nesta segunda fase. Com mais uma uma competição acontecendo ao mesmo tempo, o time do Vôzão no Cearense tem sido alternativo.

Ceará goleia o Caucaia e conquista a segunda vitória seguida no Campeonato Cearense. Saiba mais: https://t.co/FTAxYZtNtv



📸 Stephan Eilert / Ceará SC#CearáSC pic.twitter.com/DhjqbgPV54 — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) May 9, 2021

Provável escalação do Ceará: João Ricardo, Buiú, Gabriel Lacerda, Alan Ucôa, Alessandro, Marthã, Geovane, Felipe Silva, Kelvyn e JV.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ICASA

JOGO CAMPEONATO DATA Pacajus 3 x 0 Icasa Campeonato Cearense 09 de maio de 2021 Ferroviário 3 x 0 Icasa Campeonaro Cearense 05 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Icasa x Caucaia Campeonaro Cearense 15 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Fortaleza x Icasa Campeonaro Cearense 17 de maio de 2021 15h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Caucaia 1 x 6 Ceará Campeonaro Cearense 09 de maio de 2021 Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia Copa do Nordeste 08 de maio de 2021

Próximas partidas