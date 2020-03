Onde assistir a Grêmio x São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo neste domingo (15), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com na , o recebe o São Luiz na manhã deste domingo (15), às 11h (de Brasília), na Arena, pela terceira rodada do segundo turno do . A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x São Luiz DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio quer mais uma vitória no Gaúcho / Foto:Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o Internacional sem gols na Copa Libertadores, o Grêmio agora se concentra no Campeonato Gaúcho.

Líder do Grupo B, com seis pontos, o Tricolor busca se manter invicto no segundo turno do torneio estadual.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho deve manter boa parte da equipe titular. Jean Pyerre deve entrar no lugar de Maicon.

Por outro lado, o São Luiz ainda não sabe o que é vencer no segundo turno e ocupa a lanterna do Grupo A, ao lado de Juventude e Ypiranga.

O técnico Antonio Picoli tem todos os jogadores à disposição, com exceção de Polaco, além de Tássio, que torceu o tornozelo no início da semana.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Caio Henrique; Lucas Silva; Alisson, Matheus Henrique, Maicon (Jean Pyerre) e ; Diego Souza.

Provável escalação do São Luiz: Lúcio; Ramon Baiano, Sílvio e Jadson; Duda(Lucas Carvalho ou Itaqui), João Paulo, Maycon; Jean Carlo e Samuel Balbino; Elias e Michel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 8 de março de 2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 12 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Copa Libertadores adiado - Internacional x Grêmio Campeonato Gaúcho 1º de abril 21h30 (de Brasília)

SÃO LUIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 1 x 0 São Luiz Campeonato Gaúcho 1 de março de 2020 São Luiz 1 x 2 Campeonato Gaúcho 9 de março de 2020

Próximas partidas