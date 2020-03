Onde assistir a Grêmio x Internacional, pela Copa Libertadores?

Clássico gaúcho será disputado nesta quinta-feira (12), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo E, e entram em campo nesta quinta-feira (12), às 21h (de Brasília), na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch - veja como fazer para assistir na plataforma. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Quinta-feira, 12 de março de 2020 LOCAL Estádio Boca do Lobo - , RS HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Grêmio pensa apenas na vitória / Foto:Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após estrear com vitória sobre o América de Cáli por 2 a 0, o Grêmio visa apenas a vitória contra o seu maior rival.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho deve manter a escalação com três volantes: Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. A única dúvida é a presença ou não de Kannemann, que ficou fora do último mês por um problema no pé esquerdo. Se o argentino não tiver condição, David Braz segue na equipe.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz (Kannemann) e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon; Alisson, e Diego Souza.

INTERNACIONAL

O Inter também estreou com vitória na fase de grupos, quando venceu por 3 a 0 o .

O técnico Eduardo Coudet ainda não sabe se poderá escalar Moisés.

"Respeitamos o Grêmio, que tem grandes jogadores. Tem o , um dos melhores, senão o melhor atacante do . Precisamos ter cuidado com todos. Mas precisamos fazer nosso trabalho, atacar e defender com todos para conquistar o resultado", apontou Edenilson.

Quem vencer o clássico manterá os 100% de aproveitamento e ficará na liderança isolada da chave.

Provável escalação do Inter: ​Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés (Uendel); Musto, Edenílson, Boschilla e D'Alessandro (Marcos Guilherme); D'Alessandro e Paolo Guerrero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cáli 0 x 2 Grêmio Copa Libertadores 4 de março de 2020 Pelotas 0 x 1 Grêmio 8 de março de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São Luiz Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020 11h (de Brasília) Universidad Católica x Grêmio Copa Libertadores 18 de março de 2020 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Universidad Católica Copa Libertadores 3 de março de 2020 Internacional 2 x 0 Campeonato Gaúcho 8 de março de 2020

