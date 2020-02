Onde assistir a Grêmio x Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho?

O Tricolor entre em campo em busca da classificação antecipada para a semifinal do primeiro turno do Gaúcho

e Esportivo entram em campo na noite desta segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos do . O duelo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Esportivo DATA Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação

O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quatro pontos atrás do , líder do grupo, o Grêmio busca os três pontos para garantir uma vaga na semifinal do primeiro turno do Gaúcho já nesta segunda-feira, com uma rodada de antecedência.

Já o Esportivo, que está na elite do Gaúcho depois de seis anos, vem para o confronto invicto e na cola do tricolor na classificação, com apenas um ponto de desvantagem.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: ​Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Thaciano e ; Luciano

Provável escalação do Esportivo: Renan; Vinícius Bovi, Cleiton, Gullithi e Rômulo; Galiardo, Washington e Lucas Hulk; Caprini, Gustavo Sapeka e Marcão.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA de 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 26 de janeiro Grêmio 2 x 1 São José Campeonato Gaúcho 30 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aimoré x Grêmio Campeonato Gaúcho 9 de fevereiro 16h (de Brasília) Grêmio x Juventude Campeonato Gaúcho 29 de fevereiro 19h (de Brasília)

ESPORTIVO

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 4 x 3 Aimoré Campeonato Gaúcho 26 de janeiro 0 x 0 Esportivo Campeonato Gaúcho 29 de janeiro

Próximas partidas