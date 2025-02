Onde assistir a Grêmio x São Luiz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio recebe o São Luiz na tarde deste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Com 7 pontos, o Grêmio é o líder do grupo A. O Tricolor venceu dois jogos e empatou um até o momento.

Do outro lado, o São Luiz é o terceiro colocado do grupo C, com 5 pontos. O time quer surpreender o poderoso rival.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar), Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

São Luiz: Paulo Gianezini; Diego Gabriel, Ricardo, Bruno Jesus, Marcio Duarte, Cleison Tetê, Anderson Recife, Garré, Adailson, Luiz Henrique e Marlon Martins.

Desfalques

Grêmio

Mayk e Kannemann continuam fora.

São Luiz

Matheuzinho cumpre suspensão.

Quando é?