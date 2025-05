Grêmio x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), no na Arena, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Grêmio respirou e subiu para o 13º lugar, com 8 pontos. O Tricolor gaúcho, entretanto, empatou no meio da semana pela Copa Sul-Americana.

Já o RB Bragantino vive grande e venceu as últimas três partidas. O Massa Bruta é o vice-líder, com 16 pontos. Agora, a equipe busca um novo triunfo para tentar assumir a ponta da tabela.

As equipes já se enfrentaram 18 vezes, com 4 vitórias do Grêmio, 7 do RB Bragantino, além de 7 empates. No último confronto, igualdade por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi, Alysson, Cristaldo (Monsalve) e Kike Olivera; Braithwaite.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Grêmio

Edenilson cumpre suspensão, enquanto Villasanti e Rodrigo Ely estão no departamento médico.

RB Bragantino

Lucão, Guilherme e Fernando estão no departamento médico .

Quando é?