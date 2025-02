Onde assistir a Grêmio x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), em Porto Alegre; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Juventude fazem clássico na noite deste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Grêmio chega desgastado para o duelo, após o Tricolor sofrer para conquistar a classificação na Copa do Brasil. Agora, o Tricolor volta as suas atenções ao estadual e busca o triunfo para abrir vantagem.

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo C, com 19 pontos, o Juventude tem a vantagem de fazer o segundo confronto em casa. O Papo tem dúvidas quanto às condições físicas de Gilberto, liberado pelo departamento médico.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Rodrigo Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Marcos Paulo e Felipinho; Giraldo, Jadson, Jean Carlos; Ênio, Erick Farias, Batalla.

Desfalques

Grêmio

João Lucas cumpre suspensão, enquanto Kannemann, Mayk e Pavón estão no departamento médico.

Juventude

Rodrigo Sam, Caíque, Danilo Peixoto e Adriano Martins continuam no departamento médico.

Quando é?