Onde assistir a Grêmio x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pelo jogo de ida da decisão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Internacional se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 17h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Grêmio chega à decisão após eliminar o Juventude em duelos cheios de polêmicas. O Tricolor, que venceu os últimos sete estaduais, buscam o octacampeonato. A equipe, entretanto, sofreu uma baixa de última hora: Cuéllar, com problema muscular, é desfalque neste sábado.

Do outro lado, o Internacional passou pelo Caxias nas semifinais. O Colorado terá o reforço de Wesley, recuperado de lesão. Outros nomes confirmados no clássico também são Alan Patrick e Borré.

Grêmio e Internacional têm por hábito fazerem clássicos memoráveis! Clique aqui e confira o histórico do Gre-Nal.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristian Oliveira, Monsalve e Pavon (Cristaldo, Amuzu); Braithwaite..

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.

Desfalques

Grêmio

Rodrigo Ely e Cuéllar estão no departamento médico, enquanto Jemerson cumpre suspensão. O Técnico Gustavo Quinteros também está suspenso.

Internacional

Rochet e Bruno Henrique estão no departamento médico.

Quando é?