Onde assistir a Grêmio x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Grêmio e Internacional fazem dérbi na noite deste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Líder do grupo A, com 10 pontos, o Grêmio vem de derrota no jogo passado. O Tricolor quer aproveitar o dérbi para voltar a vencer na competição e encaminhar a classificação à próxima fase.

O Internacional, por sua vez, é o primeiro colocado do grupo B, com 13 pontos. O Colorado entra em campo buscando manter a invencibilidade no estadual.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando (Tiago Volpi); João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Cuéllar, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Pablo; Ronaldo, Thiago Maia, Wanderson e Vitinho; Cabornero e Enner Valencia.

Desfalques

Grêmio

Mayk e Kannemann seguem no departamento médico.

Internacional

Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Clayton Sampaio, Rochet, Gabriel Carvalho e Lucca Drummond estão no departamento médico.

Quando é?