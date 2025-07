Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e RB Bragantino entram em campo na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, o Fortaleza conta com o apoio de sua torcida para ganhar forças na luta contra o descenso. O Leão teve a semana cheia para trabalhar e vem de empate, ocupando o 19º lugar, com 11 pontos.

O RB Bragantino, por sua vez, não sabe o que é vencer há três rodadas. O Massa Bruta caiu para o quarto lugar, com 27 pontos.

As equipes já se enfrentaram 15 vezes, com sete vitórias do Fortaleza, sete do RB Bragantino, além de um empate. No último confronto, o Leão ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Prováveis escalações

Fortaleza: Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pochettino, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Marinho (Herrera), Lucero e Breno.

RB Bragantino: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Mosquera (Vinicinho), Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Desfalques

Fortaleza

Moisés, David Luiz, João Ricardo, Brenno e Gustavo Mancha estão no departamento médico.

RB Bragantino

Matheus Fernandes, Fabrício e Juninho Capixaba estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 26 de julho de 2025

sábado, 26 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

