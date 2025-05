Fortaleza x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Juventude entram em campo na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Há cinco jogos sem vencer no campeonato, o Fortaleza entrou na zona de rebaixamento. O Tricolor é o 17º colocado, com 7 pontos marcados. A equipe, entretanto, ganhou de goleada no meio da semana, pela Copa Libertadores.

Do outro lado, o Juventude também vive má fase não sabe o que é ganhar há quatro rodadas. O Alviverde teve a semana toda para se preparar para o duelo.

As equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 9 vitórias do Fortaleza, 2 do Juventude, além de 9 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Fortaleza: J. Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Mancha, B. Pacheco; Sasha, Rossetto, E. Martínez, B. Lopes, Lucero e Pikachu.

Juventude: Marcão; Ewerthon, Ángel, Paulo, Ruschel; Jadson. Giraldo, Mandaca, Carlos; Ênio e Gilberto.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Nenê está no departamento médico.

Quando é?