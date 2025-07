Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em crise, o Fortaleza recebe o Bahia na tarde deste sábado (19), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Fortaleza chega em crise, porém com técnico novo, para o duelo deste sábado. O Tricolor, agora comandado por Renato Paiva, é o 19º colocado, com 10 pontos, e vem de derrota em clássico cearense.

O Bahia, por sua vez, ganhou do Atlético-MG está a quarta posição, com 24 pontos. O técnico Rogério Ceni, entretanto, tem baixas para o confronto.

As equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 14 vitórias do Fortaleza, 19 do Bahia, além de 15 empates. No último confronto, o Tricolor baiano ganhou por 2 a 1, pela Copa do Nordeste 2025.

Prováveis escalações

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga.

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo, Brenno, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, David Luiz e Moisés estão no departamento médico.

Bahia

Kanu, Erick, Willian José e Rezende estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 19 de julho de 2025

sábado, 19 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

