Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Campeonato Carioca 2025

Fla-Flu será disputado nesta quarta-feira (12), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações da final

Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título do Campeonato Carioca 2025 nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (16). A final terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Bahia, Alagoas, Piauí, Pará, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe, Distrito Federal) na TV aberta, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca do 39º título do Campeonato Carioca, o Flamengo conquistou a classificação para a final do após eliminar o rival Vasco na semifinal por 3 a 1 no placar agregado. Anteriormente, o Rubro-Negro encerrou na liderança da Taça Guanabara, com 23 pontos e aproveitamento de 69%.

Para o primeiro jogo da final o técnico Filipe Luís não poderá contar com Bruno Henrique, que sofreu uma lesão muscular contra o Vasco. Juninho é o mais cotado para assumir a titularidade.

Mais artigos abaixo

"Agora final é final. A semifinal já foi assim. Conseguimos dosar bem durante toda a Taça Guanabara. Demos minutos para todo mundo e tiramos minutos dos jogadores que não aguentam uma carga de minutos tão elevada durante o ano. Mas alguns jogadores precisamos extrapolar. É normal. Tudo o que vem acontecendo é normal dentro do que a gente planejou. Mas final é final. Com certeza vamos com força máxima para tentar vencer", afirmou o treinador.

Por outro lado, o Fluminense encerrou a Taça Guanabara em terceiro lugar, com 17 pontos, e eliminou o Volta Redonda nas semifinais por 4 a 0. Em 13 jogos disputados no torneio, o Tricolor soma cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

"Finais têm de tudo. Por coincidência a única derrota do Filipe é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais tem jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário. Em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daquele ponto, precisamos assegurar ele para depois pensar mais na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final tem que ser mais completo e vamos tentar ser essa equipe", afirmou o técnico Mano Menezes.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias; Serna, Canobbio, Cano.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Juninho (Gonzalo Plata) e Luiz Araújo.

Desfalques

Fluminense

Renato Augusto, Ganso e Lima seguem fora.

Flamengo

Bruno Henrique sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, enquanto Michael está machucado e Cebolinha segue em preparação física.

Quando é?