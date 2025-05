Fluminense x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Sport entram em campo na noite deste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Fluminense caiu para o quinto lugar, com 10 pontos marcados. O Tricolor, entretanto, venceu no meio da semana pela Copa do Brasil e quer voltar a pontuar no Brasileirão. O departamento médico do clube, entretanto, continua cheio.

O Sport, por outro lado, é o lanterna da competição com 2 pontos. O Leão entra em campo buscando a primeira vitória no campeonato para não ver os adversários abrirem distância. A equipe poderá contar com os retornos de Dalbert, Pablo e Rivera.

"Não estamos satisfeitos, sabemos que temos time para estar melhor posicionado e conquistar melhores resultados. É só o trabalho que vai fazer a gente sair dessa situação e estamos trabalhando muito, se dedicando muito e tenho certeza que vamos sair dessa situação", disse o meia Lucas Lima.

As equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 20 vitórias do Fluminense, 15 do Sport, além de 13 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2021.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Gabriel Fuentes, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias, Canobbio Everaldo.

Sport: Caíque França, Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús, Zé Lucas, Du Queiroz, Lucas Lima, Barletta, Arthur Sousa e Carlos Alberto.

Desfalques

Fluminense

Germán Cano, Thiago Silva,, Otávio, Riquelme, Isaque e Guga estão no departamento médico.

Sport

Rafael thyere e Gonçalo Paciência seguem no departamento médico.

Quando é?